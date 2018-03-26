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|Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53 человек
|26.03.2018 11:37
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По делу о пожаре задержали четырех человекВ результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово погибли по меньшей мере 53 человека.
Фото: vseverske.info
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ на странице в Telegram.
"На данный момент подтверждена гибель 53 человек", - говорится в сообщении.
В то же время российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧП сообщает, что в результате пожара погибли 55 человек.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что по делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек.
Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
С горящего здания были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы.