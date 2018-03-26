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Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53 человек
26.03.2018 11:37
Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53 человек
По делу о пожаре задержали четырех человек
В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово погибли по меньшей мере 53 человека.
Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53 человек Фото: vseverske.info

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ на странице в Telegram.

"На данный момент подтверждена гибель 53 человек", - говорится в сообщении.

В то же время российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧП сообщает, что в результате пожара погибли 55 человек.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что по делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек.

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

С горящего здания  были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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