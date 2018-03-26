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|"Сегодня я могу никуда не спешить". Беременная Loboda показала свою жизнь в США
|26.03.2018 11:41
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моя жизнь.сегодня. Спасибо *Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 23 Мар 2018 в 11:32 PDT
"Сегодня я могу никуда не спешить и заниматься столько, сколько мне захочется... Вернусь и привезу вам песен... Много. Новых. Красивых", – подписала она фото, на котором запечатлена во время игры на пианино.
сегодня я могу никуда не спешить , и заниматься столько, сколько мне захочется ...вернусь и привезу вам песен...много.... новых ...красивых #newlife#love#musicПубликация от LOBODA * (@lobodaofficial) 25 Мар 2018 в 9:21 PDT
Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя.
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