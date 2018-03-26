Украинская певица Loboda, которая готовится к родам, показала, как проводит время в США. Loboda: Моя жизнь.сегодня. Спасибо Фото: lobodaofficial / Instagram Посты она разместила в Instagram."Моя жизнь.сегодня. Спасибо", – написала певица. моя жизнь.сегодня. Спасибо * Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 23 Мар 2018 в 11:32 PDT "Сегодня я могу никуда не спешить и заниматься столько, сколько мне захочется... Вернусь и привезу вам песен... Много. Новых. Красивых", – подписала она фото, на котором запечатлена во время игры на пианино. сегодня я могу никуда не спешить , и заниматься столько, сколько мне захочется ...вернусь и привезу вам песен...много.... новых ...красивых #newlife#love#music Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 25 Мар 2018 в 9:21 PDT Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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