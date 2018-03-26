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|Американский беспилотник совершил разведывательные полеты над аннексирована Крымом
|26.03.2018 11:45
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Летательный аппарат днем в течение нескольких часов курсировал от западного края Крыму вдоль его юго-западного и южного побережьяхитрый беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершили новые разведывательные полеты у Черноморских берегов оккупированного Россией Крыма.
Фото: wikipedia.org
Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, информирует " Интерфакс-Украина ".
По их сведениям, далекий американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший в воскресенье с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, днем в течение нескольких часов курсировал от западного края Крыму вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края до Сочи. Беспилотник совершил не менее шести пролетов по этому маршруту с запада на восток и обратно. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. Метров и скорости около 600 км / ч. Время американский беспилотник приближался к берегам Крыма (в районе Севастополя, Алупки и Сочи) и Краснодарского края (в районе Туапсе) на расстояние около 40 км.
Перед этим в воскресенье утром этот самый беспилотник ВВС США совершил второй за последние двое суток многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе, во время которого он приближался на расстояние примерно от 40 до 60 км районов Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, граничащих с Луганской областью Украины. В тот момент, как и во время предыдущих полетов, он находился над Новопсковского района Луганской области.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также большую часть территории приграничных областей России.
Напомним, в начале года над Украиной зафиксировали полет беспилотника США , о чем свидетельствовали данные сервиса Flightradar24. Литальник аппарат пролетел над территорией Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей.