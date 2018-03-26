Суд арестовал Савченко 23 марта Фото: ЕРА "Ми согласовали
апелляционную жалобу. Сейчас повезем ее в Апелляционный суд и
официально сдадим. Где-то через пару дней будет назначено
апелляционное рассмотрение", – сказал он.23 марта суд
арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта
парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал
дозволение на ее задержание и арест. Савченко подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей.Нардеп объявила голодовку.
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