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|В Каталонии из-за столкновений пострадали 89 человек
|26.03.2018 11:53
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Столкновения начались после того, как Пучдемон 25 марта являлся задержан полицией ГерманииКак минимум 89 человек пострадали в ходе столкновений между сторонниками бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и сотрудниками правоохранительных органов.
Фото: reuters.com
Столкновения начались после того, как Пучдемон 25 марта являлся задержан полицией Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями, пишет ВВС .
На акцию протеста против ареста Пучдемона и нескольких его соратников в Барселоне вышли, по оценкам агентства Efe, около 55 000 человек. Они скандировали: "Свободу политзаключенным!" и "Позор Европе!".
Акции протеста прошли и в других городах Каталонии, в том числе в Жироне, мэром которой был Пучдемон, и Таррагоне.
Напомним, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонской кризиса и попытки провозгласить независимость региона. К нему был издан европейский ордер на арест , который, впрочем, в декабре отменили .
Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредил, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон пытаться управлять Каталонии на расстоянии.
Между тем испанская прокуратура снова требовала ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.