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|Савченко в СИЗО голодает: уже похудела, но с телевизором
|26.03.2018 11:56
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Адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко рассказали о ее самочувствии в СИЗО в связи с объявленной голодовкой. Во время короткого брифинга под зданием СИЗО СБУ, который транслировал телеканал "112 Украина", адвокаты сообщили, что уже согласовали апелляционную жалобу Савченко, которую намерены передать в суд.
"Надежда Викторовна, как сказала, действительно объявила голодовку, - соответствующее обращение она написала руководителю этой структуры (СИЗО, - ред.). Честно говоря, похудела, осунулась немного, но улыбается", - рассказал адвокат Дмитрий Бугай.
Он также добавил, что Савченко в изолятор удалось передать телевизор, а также ряд необходимых для нахождения там вещей.
Напомним, что Шевченковский райсуд Киева в пятницу, 23 марта, избрал нардепу Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 20 мая 2018 года без права внесения залога.
Вместе с тем суд определил, что задержание 22 марта было незаконным.
В тот же день во время своего выступления в суде нардеп объявила голодовку. Также она подчеркнула, что не собирается убегать из Украины.
Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.
После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали и она провела ночь в СИЗО СБУ.
Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".
Сама же Савченко заявляет, что планировала только лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.