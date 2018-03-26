Адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко рассказали о ее самочувствии в СИЗО в связи с объявленной голодовкой. Во время короткого брифинга под зданием СИЗО СБУ, который транслировал телеканал "112 Украина", адвокаты сообщили, что уже согласовали апелляционную жалобу Савченко, которую намерены передать в суд.

"Надежда Викторовна, как сказала, действительно объявила голодовку, - соответствующее обращение она написала руководителю этой структуры (СИЗО, - ред.). Честно говоря, похудела, осунулась немного, но улыбается", - рассказал адвокат Дмитрий Бугай.

Он также добавил, что Савченко в изолятор удалось передать телевизор, а также ряд необходимых для нахождения там вещей.

Напомним, что Шевченковский райсуд Киева в пятницу, 23 марта, избрал нардепу Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 20 мая 2018 года без права внесения залога.

Вместе с тем суд определил, что задержание 22 марта было незаконным.

В тот же день во время своего выступления в суде нардеп объявила голодовку. Также она подчеркнула, что не собирается убегать из Украины.

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

Сама же Савченко заявляет, что планировала только лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.

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