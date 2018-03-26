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Соцпартия Кивы объявила курс на евроинтеграцию
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26.03.2018 12:05
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Соцпартия Украины впервые в своей истории провозгласила курс на
европейскую и евроатлантическую интеграцию, отметили в пресс-службе
политической силы. Илья Кива заявил о реформировании левого
движения в Украине Фото: socpartia.com В пресс-службе СПУ
подчеркнули, что Соцпартия впервые в своей истории провозгласила
курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины."Сегодня
тот день, когда мы навсегда оставляем в прошлом советские принципы
и подходы. Мы идем вперед – в будущее! Наша партия меняет
курс – мы строим проевропейскую политическую силу. В ближайшем
будущем мы видим Украину полноценным членом цивилизованного
европейского общества. И мы зафиксировали это в нашей партийной
программе. Мы идем в Евросоюз и НАТО – нравится это кому-то
или нет. Потому что, в первую очередь, это позволит нам остановить
войну. Нам есть чему поучиться у Запада – выдержке, социальным
стандартам и низкому уровню коррупции", – сказал глава СПУ
Илья Кива.Кроме того, Соцпартия начала реформу левого движения в
Украине, заявил он."Мы начали реформу левого движения в Украине с
восстановления собственной партийной структуры и первое испытание
прошли с максимальным результатом. Мы хотим начать новую эру
европейской социал-демократии. Основа новой политики – высокие
моральные ценности, любовь народу и реальные действия. Мы видим
перед собой единую европейскую социалистическую семью. Совместная
работа, жесткая дисциплина, патриотизм и высокая
эффективность – вот что сделает левую идеологию локомотивом
европейской политики", – сказал он.Кива высказал убеждение,
что СПУ ждет большое будущее."Сегодня мы пишем новую историю
социализма. Своим примером, упорным трудом мы показываем результат.
За короткое время мы сумели возродить партию, которую предатели в
свое время практически стерли с политической карты страны. Мы
обновляем кадры и партийную программу. Современность вносит свои
коррективы. Именно следовательно на рассмотрение съезда мы вынесли
новую программу нашей политической партии", – заявил глава
СПУ.Программа Соцпартии "Сильная страна. Социальная справедливость.
Порядок и закон" состоит из нескольких отраслевых блоков,
касающихся, в частности, экономической политики, обороноспособности
страны, местного самоуправления, молодежной политики, гендерного
равенства, борьбы с коррупцией и социальной защиты граждан.
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