Соцпартия Украины впервые в своей истории провозгласила курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, отметили в пресс-службе политической силы. Илья Кива заявил о реформировании левого движения в Украине Фото: socpartia.com В пресс-службе СПУ подчеркнули, что Соцпартия впервые в своей истории провозгласила курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины."Сегодня тот день, когда мы навсегда оставляем в прошлом советские принципы и подходы. Мы идем вперед – в будущее! Наша партия меняет курс – мы строим проевропейскую политическую силу. В ближайшем будущем мы видим Украину полноценным членом цивилизованного европейского общества. И мы зафиксировали это в нашей партийной программе. Мы идем в Евросоюз и НАТО – нравится это кому-то или нет. Потому что, в первую очередь, это позволит нам остановить войну. Нам есть чему поучиться у Запада – выдержке, социальным стандартам и низкому уровню коррупции", – сказал глава СПУ Илья Кива.Кроме того, Соцпартия начала реформу левого движения в Украине, заявил он."Мы начали реформу левого движения в Украине с восстановления собственной партийной структуры и первое испытание прошли с максимальным результатом. Мы хотим начать новую эру европейской социал-демократии. Основа новой политики – высокие моральные ценности, любовь народу и реальные действия. Мы видим перед собой единую европейскую социалистическую семью. Совместная работа, жесткая дисциплина, патриотизм и высокая эффективность – вот что сделает левую идеологию локомотивом европейской политики", – сказал он.Кива высказал убеждение, что СПУ ждет большое будущее."Сегодня мы пишем новую историю социализма. Своим примером, упорным трудом мы показываем результат. За короткое время мы сумели возродить партию, которую предатели в свое время практически стерли с политической карты страны. Мы обновляем кадры и партийную программу. Современность вносит свои коррективы. Именно следовательно на рассмотрение съезда мы вынесли новую программу нашей политической партии", – заявил глава СПУ.Программа Соцпартии "Сильная страна. Социальная справедливость. Порядок и закон" состоит из нескольких отраслевых блоков, касающихся, в частности, экономической политики, обороноспособности страны, местного самоуправления, молодежной политики, гендерного равенства, борьбы с коррупцией и социальной защиты граждан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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