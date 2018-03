var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4106; coreola.articleid = 238346; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4106] = 4106; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Вчера телеобслуга ждала команды хозяев. Чего изволите: может быть, надо найти на пепелище в Кемерово визитку Яроша или Мэй? { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/eydman/vchera-teleobsluga-zhdala-komandy-hozyaev-chego-izvolite-mozhet-byt-nado-nayti-na-pepelishche-v-kemerovo-vizitku-yarosha-ili-mey-238346.html" }, "headline": "Вчера телеобслуга ждала команды хозяев. Чего изволите: может быть, надо найти на пепелище в Кемерово визитку Яроша или Мэй?", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2383/46_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-26T12:54:22+02:00", "dateModified": "2018-03-26T13:09:14+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Несмотря на трагедию в Кемерово, пропагандистские программы РФ шли в обычном режиме, отметил российский социолог Игорь Эйдман." , "keywords": "Россия, Игорь Эйдман, Кемерово, пожар в Кемерово" } Игорь Эйдман Российский социолог, знаток по социологии Интернета. все материалы автора → Вчера телеобслуга ждала команды хозяев. Чего изволите: может быть, надо найти на пепелище в Кемерово визитку Яроша или Мэй? Сегодня 12.54 | комментариев: Не скорбят.Вчера, несмотря на страшную трагедию в Кемерово, пропагандистские программы шли в обычном режиме. Телеобслуга ждала команды хозяев. Чего изволите: тосковать, замолчать или на кого-то свалить произошедшее? А может быть, надо найти на пепелище визитку Яроша или Терезы Мэй?На погибших детей ублюдкам наплевать. Их интересует только начальство, новая "аристократия", а не какие-то провинциальные простолюдины. Представьте, если бы погибли не десятки детей, а захлебнулся в собственном "Новичке" один маленький, старенький, одинокий упырек. Какой бы поток скорбных речей и траурной музыки полился бы тогда с телеэкранов. Источник: Игорь Эйдман / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



