Бывшая жена российского актера и режиссера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее экс-супруг имеет не менее 1 млн руб. Цымбалюк-Романовская: Странно слышать, когда друзья Джигарханяна рассказывают журналистам, что он ушел от Виталины с мелочью в кармане. Это ложь Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская / Facebook Об этом она рассказала изданию "Комсомольская правда"."До 2002 года, когда у него случился инсульт, Армен Борисович очень много работал. Да и сейчас зарплата немаленькая – около 300 тыс. руб. (около 137 тыс. грн. – ) в месяц, если с двумя выходами на сцену в спектаклях. Если без выходов, только голый оклад как президента театра – 100 тыс. руб. (более 45 тыс. грн). Плюс пенсия народного артиста СССР, которую он получает на сберкнижку. Это около 40 тыс. руб. (примерно 18 тыс. грн). Думаю, накопилось не меньше 1 млн руб. (около 500 тыс. грн)", – заявила она.По словам Цымбалюк-Романовской, у Джигарханяна всегда были наличными несколько сотен тысяч рублей, которые он хранил в сейфе."Поэтому странно слышать, когда его друзья рассказывают журналистам, что Джигарханян ушел от Виталины с мелочью в кармане. Это неправда", – скахала бывшая жена актера.Развод Джигарханяну дал суд 27 ноября 2017 года. Апелляцию на решение о разводе подавали юристы его супруги.Актер узаконил отношения с Цымбалюк-Романовской в 2016 году. К этому моменту они были знакомы 15 лет.16 октября Джигарханян назвал свою жену "вором" и сказал, что она "повела себя гнусно". По данным телеканала "Россия 1", режиссер заподозрил супругу в желании завладеть бюджетом его театра.Представитель жены Джигарханяна предупредил, что после развода актера могут поместить в хоспис как нетрудоспособного человека. 20 октября стало известно, что Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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