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Трехсторонняя контактная группа договорилась о пасхальном перемирии на Донбассе
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26.03.2018 13:00
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Очередное перемирие на Донбассе, объявленное в связи с пасхальными
праздниками, должно начаться 30 марта в 00.01 по киевскому времени,
сказано в заявлении трехсторонней контактной группы. Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото:
Прес-центр штабу АТО / Facebook "Трехсторонняя контактная группа
при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской
областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения
приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года,
отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения,
учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее
достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою
полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному
прекращению огня начиная с 30 марта 2018 года 00.01 по киевскому
времени", – сказано в сообщении.Группа подчеркивает важность
соблюдения приказов о прекращении огня, эффективного применения
дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня,
отказа от наступательных действий и разведывательных операций,
неприменения ответного огня."В частности, строгого запрета ведения
огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов,
размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и
около них, а также нацеливания на объекты гражданской
инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и
общественные помещения… Повторно заявляет о своей общей и твердой
приверженности полному выполнению Минских соглашений", –
говорится в заявлении группы.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны
уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не
удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная
попытка ввести режим прекращения огня на
Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны
боевиков, отмечали в штабе АТО.
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