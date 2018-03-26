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|Пограничники задержали судно из Крыма под российским флагом
|26.03.2018 13:07
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В Азовском море украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом. На борту находилось 10 человек. Судно вместе с командой доставили в порт Бердянска для проведения проверки
Украинские пограничники в Азовском море задержали следовавшее под российским флагом рыболовецкое судно. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
В воскресенье, 25 марта, корабль морской охраны Госпогранслужбы в 15 милях от Обиточной косы остановил судно «Норд». На борту находилось 10 человек.
«В ходе проверки установлено, что оно [судно] зарегистрировано на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины», — говорится в сообщении Госпогранслужбы. Все члены экипажа имели паспорта граждан России, выданные в Керчи.
Судно вместе с командой доставили в порт Бердянска для проведения проверочных и процессуальных действий.