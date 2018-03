Если в вашей жизни период беременности, вы, наверняка, активно готовитесь к появлению малыша. Как показывает практика, походы по магазинам для многих будущих мам превращаются в настоящий стресс. Стоимость детской одежды и всех атрибутов, которые понадобятся даже на первое время, не вызывают никаких других эмоций кроме шока. Поэтому стоит присмотреться к китайским маркетплейсам, где вы можете купить то же самое, только по более выгодной цене (причем в разы). Покупая в Китае, вы экономите около 40% Фото: pixabay.com От пеленок до столика для кормления – все в Китае Когда к беременности подходишь осознанно, когда ребенок желанный, очень хочется, чтобы у него было все и, желательно, чтобы это было самое лучшее. Именно тем, кто придерживается такой позиции, стоит присмотреться к китайским товарам. Мы ведь и так покупаем все Made in China, просто переплачиваем за эти товары в отечественных магазинах от 25% до 60% стоимости. Представьте, сколько только полезного можно было бы купить на сэкономленные деньги. Давайте разбираться, как можно превратить шоппинг в приятный и выгодный:Находим товары в Поднебесной и оформляем заказ от Meest China. Найти товары, которые вам нужны, – не составит труда. Китайские производители не устают удивлять нас новыми интересными товарами, некоторые из которых даже не попадают на полки наших магазинов. А вот вопрос доставки пугает многих, но абсолютно зря. Сейчас нет необходимости месяцами ждать покупку. В Meest China вы можете выбрать любой из интересующих вариантов: a. Доставка самолетом – занимает от семи до 10 дней (это для тех, кто спохватился поздно, и кому уже "горит");b. Доставка ж/д-транспортом – в среднем до 45 дней (если не поджимает время, и вы покупаете товар, не имеющий срока годности).Нашли товары, которые вам нужны? Многие из них – у разных продавцов в разных уголках Китая, а вы хотите получить все одновременно? Вообще не проблема! В Meest China вы можете заказать услугу "консолидация товаров". Помимо того, что доставка по Китаю производится бесплатно, здесь дождутся, когда на склад прибудет последняя ваша посылка, потом все это объединят в одну коробку и отправят по указанному вами адресу. Таким образом, вам не придется раз за разом ходить на почту. Приятный бонус – возможность отследить посылку из Китая по номеру заказа тут https://meest.cn/tracking. Можете быть уверенными, что информация – точная, и свой заказ вы получите в срок. Переживаете из-за качества? Meest China предлагает услугу проверки товаров: на качество, соответствие товара описанию, наличие брака. Мамам очень важно, чтобы ребенка окружали качественные, правильные вещи и вы можете попросить специалистов проверить свои покупки и, при необходимости, прислать вам фотографии. Плохой товар, который вам не подходит, будет отправлен обратно продавцу.Покупая в Китае, вы экономите, в среднем, 40% своего бюджета. И поскольку вы можете купить в Поднебесной все – от пустышки и до кроватки, – осталось только выбрать надежного перевозчика. Но и тут сомнения улетучиваются, ведь Meest China – настоящая находка для тех, кто ценит высокоуровневый сервис и оптимальные цены на качественные услуги. Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '238340'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

