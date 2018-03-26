На допросе также побывал заместитель директора аэропорта

Об этом сообщил руководитель областной полиции Юрий холод на брифинге в понедельник, пишут " НикВести ". На допросе также побывал заместитель директора аэропорта.

"Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждения к подписанию документов не было", - заявил начальник полиции области.

Кроме того, он добавил, что "никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала" не было. Кроме того, как сообщил начальник полиции, по словам вдовы Волошина, в начале марта глава областной администрации Алексей Савченко пообещал Владиславу Волошину после получения сертификатов по аэропорту помочь ему в получении квартиры, из-за чего, как говорит холод, Волошин был в приподнятом настроении, потому что имела решиться одна из проблем - отсутствие собственного жилья.

Исходя из этого холод заявил, что он не видит оснований считать, что самоубийство Владислав Волошин сделал под давлением.

При этом на вопрос журналистов о том, о чем же тогда говорят коллеги Владислава, заявляя, что в последнее время руководство облгосадминистрации давило на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ по незаконного ремонта аэровокзала, Юрий холод ответил, что еще не все коллеги Волошина были допрошены.

Напомним, полиция проверяет версию о доведении до самоубийства летчика и ветерана АТО Владислава Волошина, который застрелился 18 марта, в собственной квартире.

После самоубийства Волошина в СМИ было опубликовано его переписка, в которой он делился с собеседником копией выводов проверки Держаудитслужбы, а также сообщал, что Алексей Савченко продлил ему договор, хотя он хотел освободиться. Волошин также написал, что его посещают суицидальные мысли.

Заместитель Волошина Алина Коротич заявила, что чиновники Николаевской ОГА заставляли его подписывать акты выполненных работ по ремонту аэропорта. Волошин не соглашался подписывать такие акты, считая их незаконными - ремонтные работы осуществлялись "фактически без проведения" тендера.

Савченко в комментарии по самоубийству Волошина заявил, что у летчика сложились напряженные отношения с бывшим руководством аэропорта, которое увидело в нем "конкурента". Также губернатор назвал "чушью" рассказы о тендерах как о возможной причине суицида Волошина.