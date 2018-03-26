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Кинах: Может ли Медведчук отстаивать украинские интересы на переговорах? Однозначно нет
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26.03.2018 13:16
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Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук не может
отстаивать украинские интересы на переговорах в Минске, заявил в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман прежний
премьер-министр Украины, экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах. По его
словам, ситуация касается и Минских договоренностей в целом, так
как люди, принимающие участие в переговорах, не уполномочены на
подписание каких-либо соглашений. Кинах: При всем уважении к людям,
которые принимают участие в этом процессе, – они не
соответствуют требованиям и полномочиям Фото: uspp.ua Отвечая на
вопрос, может ли кум президента России Владимира Путина Виктор
Медведчук отстаивать украинские интересы на переговорах, Кинах
сказал: "Думаю, однозначно нет. И это не только ситуация с
Медведчуком"."Это касается Минских соглашений в целом (как
"Минска-1", так и "Минска-2"). К сожалению, при всем уважении к
людям, которые принимают участие в этом процессе, – они не
соответствуют требованиям и полномочиям, которые зафиксированы, в
том числе и в законодательстве Украины, с точки зрения
международных переговоров и подписания тех или иных соглашений. Те
же Минские соглашения, по сути, не прошли никакой процедуры,
требуемой законодательством и Конституцией, включая ратификацию в
парламенте", – заявил прежний премьер-министр.Вооруженный
конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года.
Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Переговоры об урегулировании конфликта на
Донбассе ведутся в формате трехсторонней контактной группы в Минске
с участием Украины, России и Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. На встречах также присутствуют
представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".Минские соглашения,
регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были
подписаны в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение
огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения,
восстановление полного контроля над государственной границей со
стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни
один пункт соглашений полностью пока не выполнен.С мая 2015 года
Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в
рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа
занимается обменом пленных на востоке Украины.Президент Украины
Петр Порошенко говорил на пресс-конференции в конце февраля, что
Медведчук оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по
освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе.
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