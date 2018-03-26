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|Украинский тупик. Судьба ее не очень понятна, будущее никому не известно
|26.03.2018 13:30
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Андрей Головачев
Мне уже часто приходилось писать о том, что Запад не сможет принудить Порошенко создать антикоррупционный суд в соответствии со своими требованиями. То есть такого суда, в который судей назначали бы, как любит говорить Петр Алексеевич, "международные доноры" и которые никак не зависели бы от политической власти в Украине.
Такое согласие со стороны Порошенко означало бы его согласие на создание независимой судебно -карательной ветви власти в лице НАБУ и АКС, которая в своей деятельности ориентировалась бы на США и была бы - чего уж там!-, им полностью подконтрольна, как сейчас подконтрольна НАБУ.
А то, как лихо и в каких количествах американцы могут отправлять за решетку коррупционеров, они показали еще в Грузии.
В купе с негласным требованием Запада отменить или ограничить депутатскую неприкосновенность, это означало бы, что высшее чиновничество Украины и политики сотнями зашагали бы в колонии, освобождаясь по пути сами и освобождая своих родственников от только нажитого непосильным трудом.
Разумеется, на такую перспективу Порошенко не согласиться.
И дело тут не только в его нежелании.
В этом вопросе с ним солидарно не только его близкое окружение, но и весь правящий класс Украины: высшее чиновничество, силовики, депутатский корпус, судьи и т.д.
Правящая клептократия согласна на любые требования МВФ, - поднять тарифы, отменить бесплатную медицину, сделать платное обучение, урезать пенсии, поднять цены на газ - за этим дело не встанет, но АКС - это красная черта, которую Запад пересечь не сможет.
Потому что таков Закон Жизни, Закон Борьбы за Существование, Закон Свободы и Собственности.
Никогда еще в истории человечества такого не было, чтобы правящий класс общества охотно, без социальной революции и резни, отказывался бы от своей власти, привилегий, собственности и физической свободы.
Поэтому при нынешней власти Западу не удастся продавить свою идею об АКС.
И если до конца прошлого года у Запада еще теплилась надежда, что уговорами и угрозами ему удастся принудить Порошенко, то сейчас - если почитать западную прессу - ни у кого уже иллюзий не осталось.
Не помогло ничего: ни угроза прекратить кредитование со стороны МВФ, ни угроза отменить безвизовый режим со стороны ЕС.
Ничего не сработало.
Порошенко занял безупречную линию обороны: назначение судей АКС "западными донорами" не соответствует Конституции Украины и даже, если такой закон будет принят, то скорее только последует обращение в КС, который принятый закон полностью отменит, после чего вообще идею АКС можно будет забыть.
Запад кусает локти - формально Петр Алексеевич прав. А заявить, что в Украине ни одна статья Конституции не работала и не работает, Запад, понятное дело не может.
Но что дальше?
Порошенко предлагает компромисс: судей АКС надо назначать также, через "прозрачный открытый конкурс", как отбирались кандидатуры на работу в главный суд, НАПК, САП и т.д.
Но Запад уже убедился, что это все профанация, все конкурсы в Украине это постановочные спектакли и все органы становятся коррумпированными и подотчетными АП еще на этапе своего создания.
Поэтому Запад не соглашается на предложение Президента.
Ситуация зависла.
Она зависла до выборов. Все понимают, что АКС не будет, и денег тоже не будет.
По этой причине БПП и НФ отказались отменить свое требование к гражданским организациям декларировать свои доходы.
Это еще одно демонстративное подтверждение той красной черты, за которую Запад не должен заходить.
В Украине Запад попал в ловушку. Без помощи снизу , со стороны общества, Запад один не в состоянии сломать хребет коррумпированной и сплоченно клептократии Украины.
Но гражданское общество в Украине не развито, пассивно , малообразованно и в массе своей не желает проявлять социальную активность, надеясь, что "Запад сам все порешает".
Все украинские майданы не были социальными революциями, которые меняли бы правящий класс.
Они были политическими революциями, которые с помощью того же Запада, лишь блокировали движение Украины в сторону России, но не затрагивали основ существующего политического режима.
И в этом вся проблема!
Опустить руки, признать что он бессилен что-либо изменить в Украине, уйти из нее, Запад тоже не может, потому что Украина быстро развалится и превратиться кровоточащую рану в центре Европы, которую будут сотрясать гражданские конфликты , потоки беженцев, оружия и наркоты.
Иметь у себя под боком такой "подарок" Запад не может.
Провал "проекта Украины" будет немедленно означать провал Молдовы и только Восточного партнерства в целом.
Это в свою очередь приведет к резкому усилению влияния России и скорее только к распаду Евросоюза.
На понимании этой логики и построена линия защиты украинской клептократии.
Она обнимает Запад в свои объятия, улыбается , говорит красивые слова о евроинтеграции и НАТО и принуждает его держать Украины на аппарате искусственного дыхания.
На как долго?
Как долго может продолжаться игра в кошки мышки между Западом и украинским политическим классом при пассивности украинского общества?
Надо сразу сказать, что выборы в следующем году принципиально мало что изменят, именно потому что в своем нынешнем своем состоянии украинское общество не в состоянии привести к власти такой общественный слой, который сломает хребет существующей клановой системе.
Готовить новую цветную революцию Запад боится - это будет уже полной дискредитацией его усилий в Украине и повторную силовую, сомнительную с юридической точки зрения, смену власти Украина уже вряд ли перенесет без распада.
Но находиться вечно в подвешенном состоянии, не проводя реальных реформ, Украина не сможет.
Не сможет экономически - будет разваливаться инфраструктура, будет дефолт, массовое бегство населения в поисках работы и т.д.
Ответа на вопрос что будет с Украиной пока не у кого нет.
Судьба ее не очень понятна, будущее никому не известно.
Но бесспорно, что в ближайшие 8-10 лет Украину будут ждать тяжелейшие испытания.