Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что перед Украиной стоит много заданий на 2018 год в рамках программы по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Она сомневается, что все из них удастся выполнить. Климпуш-Цинцадзе: Я думаю, что мы существенно сократим разрыв по нашему исполнению Фото: Ukrainian Centre for European Policy / Facebook "Я думаю, что мы существенно сократим разрыв по нашему исполнению, но у меня нет оптимизма, смотря на то, как развиваются события, что мы полностью выполним все, что мы не выполнили за 2016–2017 годы, и что должны выполнить в 2018 году", – отметила она.Климпуш-Цинцадзе добавила, что перед Украиной стоит много заданий на 2018 год, в частности те, которые не выполнили в 2016–2017 годах. Речь идет о построении системы контроля за пищевыми продуктами, развитии высокотехнологического экспорта, продвижении в сфере транспорта, упрощении формальных процедур торговли товарами и режима транзита в таможенной сфере, защите интеллектуальной собственности.Вице-премьер надеется, что в 2018 году удастся подписать ряд дорожных карт по имплементации Соглашения об ассоциации. Это соглашение было подписано в 2014 году в два этапа: 21 марта – политическая часть, 27 июня – экономическая. 16 сентября Европейский парламент и Верховная Рада одновременно ратифицировали документ. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября того же года соглашение вступило в силу в полном объеме.28 февраля 2018 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что разработанная правительством и парламентом дорожная карта по выполнению обязательств Киева в рамках ассоциации Украины и Европейского союза насчитывает 57 законопроектов.Посол ЕС Хьюг Мингарелли отметил 28 февраля, что Киеву нужно приложить больше усилий для имплементации Соглашения об ассоциации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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