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Климпуш-Цинцадзе прогнозирует, что Украина в 2018 году сократит разрыв по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС
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26.03.2018 13:32
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Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна
Климпуш-Цинцадзе заявила, что перед Украиной стоит много заданий на
2018 год в рамках программы по имплементации Соглашения об
ассоциации с ЕС. Она сомневается, что все из них удастся выполнить.
Климпуш-Цинцадзе: Я думаю, что мы существенно сократим разрыв по
нашему исполнению Фото: Ukrainian Centre for European Policy /
Facebook "Я думаю, что мы существенно сократим разрыв по нашему
исполнению, но у меня нет оптимизма, смотря на то, как развиваются
события, что мы полностью выполним все, что мы не выполнили за
2016–2017 годы, и что должны выполнить в 2018 году", – отметила
она.Климпуш-Цинцадзе добавила, что перед Украиной стоит много
заданий на 2018 год, в частности те, которые не выполнили в
2016–2017 годах. Речь идет о построении системы контроля за
пищевыми продуктами, развитии высокотехнологического экспорта,
продвижении в сфере транспорта, упрощении формальных процедур
торговли товарами и режима транзита в таможенной сфере, защите
интеллектуальной собственности.Вице-премьер надеется, что в 2018
году удастся подписать ряд дорожных карт по имплементации
Соглашения об ассоциации. Это соглашение было подписано в 2014
году в два этапа: 21 марта – политическая часть, 27
июня – экономическая. 16 сентября Европейский парламент и
Верховная Рада одновременно ратифицировали документ. 11 июля 2017
года была завершена процедура ратификации документа. 1
сентября того же года соглашение вступило в силу в полном
объеме.28 февраля 2018 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий
заявил, что разработанная правительством и парламентом дорожная
карта по выполнению обязательств Киева в рамках ассоциации Украины
и Европейского союза насчитывает 57 законопроектов.Посол ЕС
Хьюг Мингарелли отметил 28 февраля, что Киеву нужно приложить
больше усилий для имплементации Соглашения об ассоциации.
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