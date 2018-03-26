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|В Киеве двое мужчин избили нацгвардийця, который охранял польское посольство
|26.03.2018 13:35
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Одному из нападавших удалось убежатьПолицейские Киева задержали мужчину, который напал на бойца Национальной гвардии, охранял посольство Польши.
Фото: regionews.ua
Об этом говорится на сайте столичной полиции.
"В воскресенье вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша. Одному из нападавших удалось скрыться" , - говорится в сообщении.
Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут.
От предоставления каких-либо объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. Однако установлено, что военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, который перерос в драку.
По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, 8 февраля в Киеве члены "Нацкорпуса" избили братьевАлександра и Михаила Кононович.