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В Киеве двое мужчин избили нацгвардийця, который охранял польское посольство
26.03.2018 13:35
В Киеве двое мужчин избили нацгвардийця, который охранял польское посольство
Одному из нападавших удалось убежать
Полицейские Киева задержали мужчину, который напал на бойца Национальной гвардии, охранял посольство Польши.
В Киеве двое мужчин избили нацгвардийця, который охранял польское посольство Фото: regionews.ua

Об этом говорится на сайте столичной полиции.

"В воскресенье вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша. Одному из нападавших удалось скрыться" , - говорится в сообщении.

Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут.

От предоставления каких-либо объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. Однако установлено, что военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, который перерос в драку.

По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 8 февраля в Киеве члены "Нацкорпуса" избили братьевАлександра и Михаила Кононович.

 

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