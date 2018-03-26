Одному из нападавших удалось убежать

Об этом говорится на сайте столичной полиции.

"В воскресенье вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша. Одному из нападавших удалось скрыться" , - говорится в сообщении.

Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут.

От предоставления каких-либо объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. Однако установлено, что военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, который перерос в драку.