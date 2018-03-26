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- СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена"
|СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена"
|26.03.2018 13:40
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1916809141664997&id=100000077905605
В феврале 2018 года стало известно, что прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к подготовке постановления Верховного Совета Крыма во время оккупации полуострова.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Сейчас Портнов проживает в Австрии.
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