Экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрей Портнов, вероятно, причастен к оккупации Россией части территории Украины, заявил нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус. Портнов сейчас проживает в Австрии Фото: Андрей Портнов / Facebook "СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена". Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый список досудебных расследований", – написал он.Левус отметил, что Портнов, вероятно, причастен к оккупации Россией части территории Украины. "Об этом свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента РФ Сергеем Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК Андреем Константиновым, который был зафиксирован украинской разведкой 1 марта 2014 года. Во время разговора Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов", – написал депутат. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1916809141664997&id=100000077905605 В феврале 2018 года стало известно, что прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к подготовке постановления Верховного Совета Крыма во время оккупации полуострова.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Сейчас Портнов проживает в Австрии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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