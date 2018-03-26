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|В рекламе косметики Кардашян снялись ее мама и бабушка
|26.03.2018 14:43
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I’m so grateful for my mom and grandma for doing this shoot with me as my @kkwbeauty concealer campaign! Follow my beauty page for your chance to win a concealer kit! KKWBEAUTY.COMПубликация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 23 Мар 2018 в 12:40 PDT
Today is the day! Concealers, Baking powder and brightening powders are launching at 12pm PST exclusively on KKWBEAUTY.COMПубликация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 23 Мар 2018 в 7:08 PDT
Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.
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