Американская светская львица Ким Кардашян в рекламе бренда KKW Beauty снялась вместе со своими мамой и бабушкой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кардашян показала разные поколения своей семьи Фото: kimkardashian / Instagram Фото Кардашян разместила в Instagram. I’m so grateful for my mom and grandma for doing this shoot with me as my @kkwbeauty concealer campaign! Follow my beauty page for your chance to win a concealer kit! KKWBEAUTY.COM Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 23 Мар 2018 в 12:40 PDT Today is the day! Concealers, Baking powder and brightening powders are launching at 12pm PST exclusively on KKWBEAUTY.COM Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 23 Мар 2018 в 7:08 PDT Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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