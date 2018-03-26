прежний первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, вероятно, причастен к оккупации Россией части территории Украины

"СБУ начала производства по Портнова по статье" государственная измена ". Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о" государственной измене ", а соответствующие сведения внесены в Единый список досудебных расследований" , - написал в Facebook народный депутат Андрей Левус.

По его убеждению, Портнов и теперь представляет угрозу украинской независимости ". " Не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями " , - написал Левус.

Он напомнил, что прежний первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, вероятно, причастен к оккупации Россией части территории Украины. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента РФ Сергеем Глазьева и председателем Верховной Рады АРК Андреем Константиновым, которая была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014.

"Во время разговора Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов - украинский адвокат, экс-заместитель главы Администрации Президента", - написал Левус.

Как писал iPress.ua, Прокуратура Крыма проверяет причастность экс-чиновника Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала русской оккупации полуострова.