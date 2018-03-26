С днём рождения, Друг! Дорожу, обожаю, жду встречи каждый раз, родное сердце! Целую, в щеку только, Алёна же читает.;) @buinovofficial Саша Буйнов в окружении нас.;)) #деньрождения #сднемрождения #happybirthday #bday #friends #birthdayparty #олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #actress

Не оставляют эмоции.)) Веселый, громкий, вымышленный день рождения Саши Буйнова @buinovofficial ! Санечка, Алёнка, спасибо! Невероятно вкусно, музыкально, фейерично! Трио талантливейших - @buinovofficial , @maxgalkinru , @oleggazmanov ! #деньрождения #звезды #деньрождениябуйнова #happybirthday #birthdayparty #bday

С днем рождения,Брат!Душой всегда рядом с тобой.

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