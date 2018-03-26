Сводка Новостей
- Сюмар задекларировала 1,6 млн. гривен доходов за 2017
- Новые соратники Трампа могут втянуть США в какую-то войну, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны – политолог Залмаев
- Следком России: во время пожара в Кемерове эвакуационные выходы были заблокированы
- Бирюков о критиках власти: Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли сказать очевидное? Они - враги
- Арьев выступает за закрытие Россотрудничества в Украине
|Госпогранслужба задержала в Азовском море рыболовецкое судно под российским флагом
|26.03.2018 15:07
|
ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Несмотря на то, что Украина закрыла торговые порты сразу после оккупации, а страны ЕС и США ввели экономические санкции, запрещающие торговлю, иностранные суда продолжают заходить в порты оккупированного Россией Крыма.По информации прокуратуры Крыма, по состоянию на 1 февраля 2018 года в список кораблей-нарушителей, которые заходили в аннексированный Крым, попали 665 судов.
Поделитесь статьей с друзьями