По словам представителя защиты, судьей при вынесении решения были допущены процессуальные нарушения,

Об этом сообщил журналистам адвокат Савченко Виктор Чевгуз, трансляцию брифинга вел телеканал " 112 Украина ".

"По номеру 1627/7 от сегодняшнего дня зарегистрировано апелляцию. Через два-три дня будет назначено к рассмотрению. Основные позиции апелляции основываются исходя из материалов дела. Позиция первая - по Надежды происходит политическая расправа. Второе - при рассмотрении дел об аресте и избрании меры мероприятий обязательно судья должен рассмотреть, насколько обоснованным было подозрение, которую ей вынесли. ей было предъявлено шесть эпизодов уголовных преступлений по шести статьям ", - сообщил адвокат.

Он отметил, что судьей при вынесении решения были допущены процессуальные нарушения, в связи с чем решение об аресте можно считать необоснованным.

Отметим, 24 марта Надежда Савченко в СИЗО объявила голодовку .

Напомним, Верховная Рада несколько дней назад дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрил ее задержание и арест. Накануне суд избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.