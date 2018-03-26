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- В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе
|В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе
|26.03.2018 15:16
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Перемирие начнется с 30 мартаТрехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников.
Фото:112.ua
Об этом говорится в заявлении ТКГ, размещенную на сайте ОБСЕ.
"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочном прекращении огня, начиная с 30 марта 2018 00:01 по киевскому времени", - говорится в сообщении.
Ранее первая заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отмечала , что объявлено 5 марта 2018 перемирие уменьшило интенсивность обстрелов, однако представители ОРДЛО ежедневно нарушают режим прекращения огня.
Геращенко заявила, что из-за обстрелов в Донбассе возникла угроза экологической и техногенной катастрофы. Она сообщила, что на востоке Украины остаются затопленными сотни шахт, а ряд критически важных предприятий, вроде Донецкой фильтровальной станции, обстреливают практически ежедневно.