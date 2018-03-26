В течение 25 марта ряд центральных российских телеканалов не сообщал о пожаре в Кемерово. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, СМИ не могли оценить масштаб трагедии. В результате пожара погибли минимум 64 человека. По данным МЧС РФ, между погибших в торговом центре в Кемерово минимум девять детей Фото: ЕРА По словам Пескова, "когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе".Пресс-секретарь российского президента также назвал "абсурдом" предположения, что в Кремле поставили ограничения для СМИ на негативные новости в преддверии Чемпионата мира по футболу в России. Он заявил, что не понимает соответствующего вопроса.По данным "Медузы", в эфирной сетке федерального "Первого канала" 25 марта нет новостей между 12.00 по Москве, когда в Кемерово начался пожар, и 21.00, когда выходит итоговая программа "Воскресное время". Сейчас время по Киеву и Москве совпадают."Первый канал" не прерывал вещание, следовательно первые новости о случившемся в Кемерово появились только в вечернем эфире. Сюжет о пожаре занял три с половиной минуты.На телеканале "Россия 1" первые новости о трагедии в Кемерово появились также только в итоговой программе "Вести недели". При этом телеканал "Россия 24" следил за пожаром, отмечает издание. Первый сюжет вышел вышел около 14.00 по Москве, когда появились сообщения о погибших."Медуза" подчеркивает, что НТВ – единственный из центральных российских телеканалов, в сетке которого есть дневной выпуск новостей в воскресенье. Новостной эфир в 16.00 начался с репортажа из Кемерово, который продолжался около минуты. При этом программа "Итоги недели", которая выходит в 19.00, была снята для эфира на Дальний Восток до начала пожара, и сюжета о трагедии в Кемерово в ней не было.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек, между них минимум девять детей."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Правоохранители задержали четырех человек: технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, где предположительно начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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