Проверка оснований для начисления штрафа Коболева закончится ориентировочно 4 апреля

Об этом заявил и. о. председателя ДФС Украины Мирослав Продан, передает "112 Украина" .

"Мы рассматриваем различные варианты. В том числе и заключение мирового соглашения (с НАК" Нафтогаз Украины ") , - сказал Продан.

Отмечается, что решение будет принято по результатам проверки, которая завершится 4 апреля. Проверка правомерности штрафных санкций проводится по поручению Президента Петра Порошенко с начала марта.