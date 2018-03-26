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ДФС и "Нафтогаз" могут подписать мировое соглашение по штрафам Коболева
26.03.2018 15:24
ДФС и "Нафтогаз" могут подписать мировое соглашение по штрафам Коболева
Проверка оснований для начисления штрафа Коболева закончится ориентировочно 4 апреля
Государственная фискальная служба (ДФС) рассматривает вариант заключения мирового соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" в рамках судебного процесса в связи со штрафами в размере 7 и 1,3 млрд грн, которые были наложены на председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева Энергетической таможней ДФС.
ДФС и "Нафтогаз" могут подписать мировое соглашение по штрафам Коболева Андрей Коболев. Фото: AFP

Об этом заявил и. о. председателя ДФС Украины Мирослав Продан, передает "112 Украина" . 

"Мы рассматриваем различные варианты. В том числе и заключение мирового соглашения (с НАК" Нафтогаз Украины ") , - сказал Продан.

Отмечается, что решение будет принято по результатам проверки, которая завершится 4 апреля. Проверка правомерности штрафных санкций проводится по поручению Президента Петра Порошенко с начала марта.

Напомним, энергетическая  таможня ДФС оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева  на 8 млрд. гривен за его отказа растаможивать российский газ, поставляемый из России на оккупированные территории.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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