Политик назвал Россотрудничество "ФСБшных"

"Украина сейчас стоит не высылать российских дипломатов, поскольку кроме консулов здесь почти никого нет, а наконец прекратить деятельность ФСБшных Россотрудничества, замаскированного под российский" Культурный центр ". Смысла и пользы будет точно больше" , - написал Арьев в Facebook .

Напомним, что в Киеве молодые с шевронами "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор" зашли в здание представительства российского Федерального агентства по делам СНГ , известного как «Россотрудничество», на Подоле и разрисовали внутри стены.