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Арьев выступает за закрытие Россотрудничества в Украине
26.03.2018 15:32
Арьев выступает за закрытие Россотрудничества в Украине
Политик назвал Россотрудничество "ФСБшных"
Председатель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает прекратить деятельность Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Украине вместо того, чтобы высылать из страны российских дипломатов.
Арьев выступает за закрытие Россотрудничества в Украине

"Украина сейчас стоит не высылать российских дипломатов, поскольку кроме консулов здесь почти никого нет, а наконец прекратить деятельность ФСБшных Россотрудничества, замаскированного под российский" Культурный центр ". Смысла и пользы будет точно больше" , - написал Арьев в Facebook .

Напомним, что  в Киеве молодые с шевронами "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор" зашли в здание представительства российского Федерального агентства по делам СНГ , известного как «Россотрудничество», на Подоле и разрисовали внутри стены.

Тогда на улице  Сагайдачного 25 Б "Добровольческого движения ОУН" Николая Кохановского  разбили здания "Сбербанка", "Альфа банка" и "Росспивробитницва" По информации полиции,  никто не пострадал, никого не задерживали .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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