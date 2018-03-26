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Следком России: во время пожара в Кемерове эвакуационные выходы были заблокированы
26.03.2018 15:40
Следком России: во время пожара в Кемерове эвакуационные выходы были заблокированы
На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых
В торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове во время пожара были заблокированы пожарные выходы и отключено системe cповищення.
Следком России: во время пожара в Кемерове эвакуационные выходы были заблокированы Фото: ria.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Исключается необходимая документация. Кроме того решается вопрос о задержания пятого подозреваемого - сотрудника попа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения ", - говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что следствием уже получены доказательства о том, что во время трагедии пожарные выходы в торговом центре было заблокировано.

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

С горящего здания  были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы. 

Число погибших в результате пожара достигло 64 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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