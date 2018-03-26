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|В столичной подземке отказались разместить социальную рекламу о равенстве
|26.03.2018 15:56
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Реклама должна разместиться в поезде на синей линии метроВ Киеве отказываются бесплатно установить социальную рекламу в метро.
Фото: Art United Us / Facebook
КП "Киевский метрополитен" отказалось разместить социальную рекламу от организаторов фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, сообщает "Небоскреб" со ссылкой на слова дизайнера проекта Варвары Перекрест.
"Места для людей с инвалидностью, пожилых людей, беременных женщин, внутренне перемещенных лиц, ветеранов АТО, мигрантов, мусульман, бездомных, людей подвергшихся насилию, лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных людей, интерсекс, КСИР, трансгендерных людей, ромов, веганов, анархистов, людей с ВИЧ, людей с недостатками слуха и зрения, феминисток, бывших заключенных, атеистов, наркозависимых и других " , - такие надписи должны были появиться на окнах вагонов, пишет" Небоскреб ". На стекле дверей должны были разместиться надписи «Не отворачиваться" и "Не унижать".
По словам Варвары Перекрест, в метрополитене организаторам Docudays UA сообщили, что не считают эти наклейки социальной рекламой, и предложили разместить их как коммерческую рекламу. Но у организаторов фестиваля это не хватило средств.
Впоследствии советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон опровергла эти заявления, сообщив, что размещение рекламы в вагонах метро является компетенцией КП "Киевреклама". Впрочем, арт-директор Docudays UA Роман Бондарчук подтвердил, что именно в КП "Киевский метрополитен" отказались размещать надписи в качестве социальной рекламы.