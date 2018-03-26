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|В Азовском море задержали судно-нарушитель под флагом России
|26.03.2018 16:04
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На данный момент задержано судно с суднокомандою на борту отконвоировано в порт БердянскаВчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ. На борту находился экипаж из 10 человек.
Фото: dpsu.gov.ua
"Судно" НОРД "остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ выданные в г.. Керчь " , - сообщает Госпогранслужба .
На данный момент задержано судно с суднокомандою на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружено трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.
По факту обнаружения правонарушения проинформирован подразделения прокуратуру, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области. На задержанных членов суднокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК.
Напомним, что Прокуратура Автономной Республики Крым сообщала, что 21 февраля Херсонский городской суд арестовал украинское судно , подозреваемое в поставках ильменитовой руды в аннексирован Россией Крым.