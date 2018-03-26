Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что ему не за что извиняться перед и. о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун. 22 февраля на заседании Закарпатского облсовета губернатор сказал: "Это что за еб...нутая, извините меня? Может, еще какой-то врач определит ей диагноз? Ну сколько мы можем терпеть дебилов в правительстве?". Москаль: Это такая некомпетентность! Фото: moskal.in.ua "У нас начала резко распространяться корь. Здесь много протестантов, которые считают, что прививки делать не нужно, и все это – от сатаны. Лекарств не было. Венгрия бесплатно дала все свои запасы – бельгийскую вакцину, сертифицированную в ЕС. А в Киеве сказали, что вакцину завезли нелегально. Как можно было нелегально завезти контрабандой на €300 тыс.? Они везли дипломатической машиной, им выписали направление на внутреннюю таможню. Все, что нужно, заплатили", – сказал Москаль.По его словам, облгосдаминистрация как госструктура не являлась получателем этой партии вакцин."Им был Красный Крест. Они развозили вакцину по больницам", – продолжил Москаль.На вопрос, жалеет ли он о том, что позволил себе матерное высказывание в адрес женщины, председатель Закарпатской ОГА ответил: "Это такая некомпетентность! На фоне языковых конфликтов еще и обвинить Венгрию в контрабанде, нерастаможенных, некачественных вакцинах! Скажите, какой должна была быть моя реакция?""Нет, я не жалею, что такое сказал. Мне много людей, начиная с премьер-министра, говорили извиниться. За что? За то, что они ничего не сделали, а Венгрия подала нам руку помощи?" – сказал чиновник.21 февраля Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украину должны прибыть вакцины от кори, которые будут распределены по регионам. При этом она добавила, что власти Закарпатья получили восемь тысяч доз препаратов от Венгрии, но не растаможили их.22 февраля Москаль на заседании Закарпатского облсовета заявил, что венгерские вакцины не являются контрабандой. "В таможне все растаможено... Это что за еб...нутая, извините меня?! Может, еще какой-то врач определит ей диагноз? Ну сколько мы можем терпеть дебилов в правительстве?!" – сказал он.На персональном сайте чиновник написал, что ему хочется умышленно для Супрун "заказать вакцину от дремучей некомпетентности, непрофессионализма и неадекватности, привить ее, а затем отправить подводной лодкой реформировать медицину в Америке".Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ряд высокопоставленных чиновников и нардепов призвали главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля извиниться перед Супрун. Губернатор заявил, что она должна попросить у него прощения первой, так как не опровергла "недостоверную информацию", что переданные Венгрией Украине вакцины против кори не растаможили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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