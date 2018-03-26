В связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, только 60 человек, заявил чиновник Белого дома.

Сотрудник Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки «российских офицеров разведки». Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок», передает РИА «Новости».

Он отметил, что эти действия США предпринимают вместе «с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании». Чиновник Белого дома назвал этот случай одним из случаев в «череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире».

Сотрудник администрации президента США подчеркнул, что Трамп не говорил с российским лидером Владимиром Путиным по поводу высылки российских дипломатов, информация об этом была доведена через посла России в Соединенных Штатах.

На то, чтобы покинуть страну, США отводят 60 дипломатам из России неделю.

При этом чиновник Белого дома заявил, что США по-прежнему «готовы к диалогу с Россией».

«Но лишь в случае изменения ее поведения», – заключил он.

В понедельник о высылке российских дипломатов также заявили Германия и Польша – они назвали персонами нон-грата четырех россиян в каждой из стран.

Евросоюз в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля также, как сообщалось, может принять некоторые меры против России.

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