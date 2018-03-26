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Трамп высылает из США российских послов
26.03.2018 16:24

В связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, только 60 человек, заявил чиновник Белого дома.

Трамп высылает из США российских послов

Сотрудник Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки «российских офицеров разведки». Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок», передает РИА «Новости».

Он отметил, что эти действия США предпринимают вместе «с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании». Чиновник Белого дома назвал этот случай одним из случаев в «череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире».

Сотрудник администрации президента США подчеркнул, что Трамп не говорил с российским лидером Владимиром Путиным по поводу высылки российских дипломатов, информация об этом была доведена через посла России в Соединенных Штатах.

На то, чтобы покинуть страну, США отводят 60 дипломатам из России неделю.

При этом чиновник Белого дома заявил, что США по-прежнему «готовы к диалогу с Россией».

«Но лишь в случае изменения ее поведения», – заключил он.

В понедельник о высылке российских дипломатов также заявили Германия и Польша – они назвали персонами нон-грата четырех россиян в каждой из стран.

Евросоюз в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля также, как сообщалось, может принять некоторые меры против России.

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