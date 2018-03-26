Сводка Новостей
- Саудовская Аравия подверглась ракетному обстрелу со стороны Йемена
- Москаль о наблюдателях ОБСЕ: Знаю по Донбассу. Лодыри. Только сидят в ресторанах – пиво, водка, виски. Нахрен они нам здесь нужны?
- Порошенко обнаружил в Украине 13 российских дипломатов и тоже решил их выслать
- Дело Скрипаля: страны ЕС высылают российских дипломатов
- Сегодня в мире отмечается День борьбы с эпилепсией
|Трамп высылает из США российских послов
|26.03.2018 16:24
|
В связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, только 60 человек, заявил чиновник Белого дома.
Сотрудник Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки «российских офицеров разведки». Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок», передает РИА «Новости».
Он отметил, что эти действия США предпринимают вместе «с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании». Чиновник Белого дома назвал этот случай одним из случаев в «череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире».
Сотрудник администрации президента США подчеркнул, что Трамп не говорил с российским лидером Владимиром Путиным по поводу высылки российских дипломатов, информация об этом была доведена через посла России в Соединенных Штатах.
На то, чтобы покинуть страну, США отводят 60 дипломатам из России неделю.
При этом чиновник Белого дома заявил, что США по-прежнему «готовы к диалогу с Россией».
«Но лишь в случае изменения ее поведения», – заключил он.
В понедельник о высылке российских дипломатов также заявили Германия и Польша – они назвали персонами нон-грата четырех россиян в каждой из стран.
Евросоюз в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля также, как сообщалось, может принять некоторые меры против России.