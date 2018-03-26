Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки

"Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки с США и закрыть российское консульство в Сиэтле за его близости к одной из наших баз подводных лодок" , - сказал собеседник американской администрации, сообщают "РИА Новости" .

По его словам, действия Вашингтона является ответом на "использование Россией боевого химического оружия в Великобритании", которое было только одним из случаев в "ряде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире" .

Как пишет АР , США высылают из страны 60 российских дипломатов.

Отметим, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.