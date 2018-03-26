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США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле
26.03.2018 16:36
США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле
Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки
Власти США решили выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле Фото: из свободных источников

"Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки с США и закрыть российское консульство в Сиэтле за его близости к одной из наших баз подводных лодок" , - сказал собеседник американской администрации, сообщают "РИА Новости" .

По его словам, действия Вашингтона является ответом на "использование Россией боевого химического оружия в Великобритании", которое было только одним из случаев в "ряде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире" .

Как пишет АР , США высылают из страны 60 российских дипломатов.

Отметим, что  Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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