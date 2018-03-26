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|США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле
|26.03.2018 16:36
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Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведкиВласти США решили выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Фото: из свободных источников
"Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки с США и закрыть российское консульство в Сиэтле за его близости к одной из наших баз подводных лодок" , - сказал собеседник американской администрации, сообщают "РИА Новости" .
По его словам, действия Вашингтона является ответом на "использование Россией боевого химического оружия в Великобритании", которое было только одним из случаев в "ряде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире" .
Как пишет АР , США высылают из страны 60 российских дипломатов.
Отметим, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.