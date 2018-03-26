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Украина выдворяет 13 российских дипломатов из-за дела Скрипаля
26.03.2018 16:44
Украина выдворяет 13 российских дипломатов из-за дела Скрипаля
"Наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - заявляет Порошенко
Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
Украина выдворяет 13 российских дипломатов из-за дела Скрипаля Фото: AFP

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украины в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Ибо как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены " , - сообщает Президент Петр Порошенко на странице в Facebook .

"Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе.  Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций.

Наша общая ответ Кремлю и в дальнейшем быть решительной и жесткой для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права " , - написал президент.

Отметим, что  председатель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев предлагает прекратить деятельность Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Украине вместо того, чтобы высылать из страны российских дипломатов.

Напомним, что  США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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