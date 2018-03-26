По предварительной информации, по меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатов

О высылке дипломатов объявили Польша, Франция, Латвия, Литва, сообщают "РИА Новости" .

Из Франции и Польши должны должны выехать по четыре дипломата, из Литвы и Чехии - по три, из Латвии - один дипломат и один сотрудник "Аэрофлота". Нидерланды вышлют двух дипломатов, Эстония - военного атташе.

МИД Германии в Twitter объявило о высылке четырех российских дипломатов, поскольку Россия "не показала попыток поддержать расследование" дела Скрипаля.

Как пишет "Радио Свобода" , по меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатов.

"Дополнительные меры, включая последующими высылки, не исключены в последующие дни и недели", - заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

Добавим, что Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов . Власти США решила выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.