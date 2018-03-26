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- Дело Скрипаля: страны ЕС высылают российских дипломатов
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|Дело Скрипаля: страны ЕС высылают российских дипломатов
|26.03.2018 17:00
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По предварительной информации, по меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатовНесколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Фото: afp.com
О высылке дипломатов объявили Польша, Франция, Латвия, Литва, сообщают "РИА Новости" .
Из Франции и Польши должны должны выехать по четыре дипломата, из Литвы и Чехии - по три, из Латвии - один дипломат и один сотрудник "Аэрофлота". Нидерланды вышлют двух дипломатов, Эстония - военного атташе.
МИД Германии в Twitter объявило о высылке четырех российских дипломатов, поскольку Россия "не показала попыток поддержать расследование" дела Скрипаля.
Как пишет "Радио Свобода" , по меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатов.
"Дополнительные меры, включая последующими высылки, не исключены в последующие дни и недели", - заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.
Добавим, что Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов . Власти США решила выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле.
Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.