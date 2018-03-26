Наблюдательная задача ОБСЕ будет только обузой на Закарпатье и нужна в регионе "как зайцу стоп-сигнал", заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Москаль: Да, есть проблемы, но у Будапешта и Киева, а не у Закарпатья с Венгрией Фото: moskal.in.ua "Как зайцу стоп-сигнал! ОБСЕ знаю по Донбассу. Кроме конфликтных ситуаций, ничего с ними не было. К работе – лодыри. Только сидят в ресторанах – пиво, водка, виски. Нахрен они нам здесь нужны? Я буду категорически против. Это организация, которая себя бездарно показала на Донбассе. Где их достижения? Они кого-то освободили из плена, что-то сделали? ОБСЕ будет только обузой на Закарпатье", – сказал Москаль.По его словам, в регионе есть довольно организаций, которые могут мониторить ситуацию, например, "Общество венгров Закарпатья" и "Демократический союз венгров"."Этого довольно. Они имеют прямую связь с Будапештом, есть постоянные визиты. Мы ничего не скрываем. Говорим: "Да, есть проблемы, но у Будапешта и Киева, а не у Закарпатья с Венгрией". Мы ко всем нацменьшинствам относимся с одинаковым уважением. Они все – граждане Украины. Мы хотим, чтобы они никуда не уезжали. У Будапешта аналогичное желание. Он им помогает здесь, чтобы они не уезжали из Закарпатья. Если десятки тысяч в один день переедут, это будет экономический, гуманитарный, социальный коллапс для маленькой Венгрии", – продолжил председатель Закарпатской ОГА.Он добавил, что у Будапешта "очень ревностное отношение к своим национальным меньшинствам за рубежом"."Это – их приоритет. У нас компактно проживает 150 тыс. венгров. Еще 1 млн 200 тыс. – в Румынии, 500 тыс. – в Словакии. Если посчитать их всех, в мире будет чуть больше 15 млн. Но у меня другой вопрос: кто запрещает Киеву заботиться о своих? Хотя бы забрать украинцев из непризнанных республик, где низкий уровень жизни: Приднестровье, Абхазии, Осетии, Карабаха. Тем более, что у нас каждый год списываются с карты Украины десятки и десятки сел. В России существует программа переселения "соотечественников", а у нас такой, к сожалению, нет", – заявил Москаль.4-го и 27 февраля поджигали офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. 4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор – иностранец находится в розыске". 6 марта Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство".В СММ ОБСЕ заявили, что усилили мониторинг ситуации в Закарпатье путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска, но офис в Ужгороде не открывали.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерская сторона своими заявлениями о необходимости ввести в Закарпатье миссию ОБСЕ близко приблизилась к красной линии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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