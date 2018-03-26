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Москаль о наблюдателях ОБСЕ: Знаю по Донбассу. Лодыри. Только сидят в ресторанах – пиво, водка, виски. Нахрен они нам здесь нужны?
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26.03.2018 17:06
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Наблюдательная задача ОБСЕ будет только обузой на Закарпатье и
нужна в регионе "как зайцу стоп-сигнал", заявил председатель
Закарпатской областной государственной администрации Геннадий
Москаль. Москаль: Да, есть проблемы, но у Будапешта и Киева, а не у
Закарпатья с Венгрией Фото: moskal.in.ua "Как зайцу стоп-сигнал!
ОБСЕ знаю по Донбассу. Кроме конфликтных ситуаций, ничего с ними не
было. К работе – лодыри. Только сидят в ресторанах –
пиво, водка, виски. Нахрен они нам здесь нужны? Я буду
категорически против. Это организация, которая себя бездарно
показала на Донбассе. Где их достижения? Они кого-то освободили из
плена, что-то сделали? ОБСЕ будет только обузой на
Закарпатье", – сказал Москаль.По его словам, в регионе есть
довольно организаций, которые могут мониторить ситуацию, например,
"Общество венгров Закарпатья" и "Демократический союз
венгров"."Этого довольно. Они имеют прямую связь с Будапештом, есть
постоянные визиты. Мы ничего не скрываем. Говорим: "Да, есть
проблемы, но у Будапешта и Киева, а не у Закарпатья с Венгрией". Мы
ко всем нацменьшинствам относимся с одинаковым уважением. Они
все – граждане Украины. Мы хотим, чтобы они никуда не уезжали.
У Будапешта аналогичное желание. Он им помогает здесь, чтобы они не
уезжали из Закарпатья. Если десятки тысяч в один день переедут, это
будет экономический, гуманитарный, социальный коллапс для маленькой
Венгрии", – продолжил председатель Закарпатской ОГА.Он
добавил, что у Будапешта "очень ревностное отношение к своим
национальным меньшинствам за рубежом"."Это – их приоритет. У
нас компактно проживает 150 тыс. венгров. Еще 1 млн 200 тыс. –
в Румынии, 500 тыс. – в Словакии. Если посчитать их
всех, в мире будет чуть больше 15 млн. Но у меня другой вопрос: кто
запрещает Киеву заботиться о своих? Хотя бы забрать украинцев из
непризнанных республик, где низкий уровень жизни: Приднестровье,
Абхазии, Осетии, Карабаха. Тем более, что у нас каждый год
списываются с карты Украины десятки и десятки сел. В России
существует программа переселения "соотечественников", а у нас
такой, к сожалению, нет", – заявил Москаль.4-го и 27
февраля поджигали офис Общества венгерской культуры Закарпатья
в Ужгороде. 4 марта глава Национальной полиции Украины
Сергей Князев сообщил, что
правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых
в нападении. По его словам, "вероятный организатор –
иностранец находится в розыске". 6 марта Общество венгерской
культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион
ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта министр
иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в
Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей
ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия
нападений на венгерское меньшинство".В СММ ОБСЕ заявили, что
усилили мониторинг ситуации в Закарпатье путем непрерывного
патрулирования из Ивано-Франковска, но офис в Ужгороде не
открывали.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что
венгерская сторона своими заявлениями о необходимости ввести в
Закарпатье миссию ОБСЕ близко приблизилась к красной линии.
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