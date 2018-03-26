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Дипломаты, которых высылают из Киева, являются сотрудниками российских спецслужб - МИД Украины
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26.03.2018 17:30
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Временно поверенному РФ в Украине вручат ноту о выдворении 13
дипломатов, работающих на российские спецслужбы, заявила спикер
внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца. Украинский МИД
заявил о связи высылаемых дипломатов с российскими спецслужбами
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine /
Facebook "В духе солидарности с нашим британскими партнерами,
трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками мы сегодня
вместе с компетентными органами приняли решение о выдворении с
украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих,
которые остались, из Киева и из Генконсульств России на территории
Украины. Мы получили все доказательства, что эти 13-ть являются
представителями российских спецслужб", – заявила она.Беца
сообщила, что выдворение россиян с территории Украины состоится в
ближайшее время, 26 марта соответствующую ноту вручат временно
поверенному РФ в Украине."Это только начало той политики по
отношению к России, которая приведет к ее дальнейшей изоляции из-за
пренебрежения международным правом, нарушения суверенитета и
территориальной целостности нашего государства, использования
запрещенного оружия на территории другого государства. Конечно,
нужно усилить санкционные рычаги, и все партнеры это понимают", –
добавила Беца.О том, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов
в связи с отравлением в британском Солсбери экс-офицера российской
разведки Сергея Скрипаля, 26 марта сообщил Порошенко.В этот же день
14 стран Евросоюза также заявили о высылке сотрудников российских
димпмиссий.Соединенные Штаты 26 марта сообщили о высылке 60
дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле.
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