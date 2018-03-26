Временно поверенному РФ в Украине вручат ноту о выдворении 13 дипломатов, работающих на российские спецслужбы, заявила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца. Украинский МИД заявил о связи высылаемых дипломатов с российскими спецслужбами Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook "В духе солидарности с нашим британскими партнерами, трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками мы сегодня вместе с компетентными органами приняли решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые остались, из Киева и из Генконсульств России на территории Украины. Мы получили все доказательства, что эти 13-ть являются представителями российских спецслужб", – заявила она.Беца сообщила, что выдворение россиян с территории Украины состоится в ближайшее время, 26 марта соответствующую ноту вручат временно поверенному РФ в Украине."Это только начало той политики по отношению к России, которая приведет к ее дальнейшей изоляции из-за пренебрежения международным правом, нарушения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, использования запрещенного оружия на территории другого государства. Конечно, нужно усилить санкционные рычаги, и все партнеры это понимают", – добавила Беца.О том, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, 26 марта сообщил Порошенко.В этот же день 14 стран Евросоюза также заявили о высылке сотрудников российских димпмиссий.Соединенные Штаты 26 марта сообщили о высылке 60 дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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