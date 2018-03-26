Сводка Новостей
- Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу защиты Савченко 29 марта
- Казанский: Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборов
- Навальный: Как у главы МЧС по Кемеровской области оказалась Toyota Land Cruiser, стоимостью в две годовые зарплаты?
- Белковский: Собчак может претендовать на нишу преемника Путина
- Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в матче с Японией
|"В літо!". Kishe выпустил клип. Видео
|26.03.2018 17:38
|
Поделитесь статьей с друзьями