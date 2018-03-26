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"В літо!". Kishe выпустил клип. Видео
26.03.2018 17:38
Украинский певец Kishe на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "В літо!". В ролике показаны летние тусовочные развлечения и отдых у моря на яхтах. Герои видео танцуют, гуляют по городу, катаются на автомобиле. Режиссер видео – Александр Швец.   | Kishe в ролике показал летний отдых Скриншот: KISHEOFFICIAL / YouTube видео Видео: KISHEOFFICIAL / YouTube

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