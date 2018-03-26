В министерстве внутренних дел РФ заявили, что основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди был госпитализирован из собственной квартиры. В мае 2007-го Мавроди вышел на свободу после 4,5 лет заключения Фото: ЕРА Мавроди было 62 года."Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания", – подчеркнул Власов. Источник агентства РБК в министерстве внутренних дед РФ также подтвердил информацию о смерти Мавроди, и рассказал, что тот был госпитализирован из своей квартиры на Комсомольском проспекте.Сегодня издание "Московский комсомолец" написало, что в ночь на 26 марта бизнесмена госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве в 67-ю горбольницу. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.Мавроди был создателем самой известной в СНГ финансовой пирамиды МММ. В начале 1990-х жертвами пирамиды стали от 10 до 15 млн человек. Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007-го он вышел на свободу.В январе 2011 года Мавроди создал пирамиду МММ-2011, которую через год реорганизовали в МММ-2012. Эта пирамида также рухнула.В апреле 2016 года два миллиона жителей ЮАР пострадали от финансовой пирамиды Мавроди Republic of Bitcoin.В декабре 2017 года Мавроди объявил о перезапуске своей "криптовалюты" Mavro из-за "беспрецедентного роста курса Bitcoin". Этот проект был запущен в конце 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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