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Белковский: У Путина не осталось друзей, они превратились в слуг. А в его стране не осталось граждан, они превратились в холопов
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26.03.2018 17:54
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Российский президент Владимир Путин идет по пути саморазрушения и
это его устраивает, заявил в эфире авторской программы основателя
издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" российский
политолог и политтехнолог Станислав Белковский. Белковский:
Путин транслирует, проецирует свое одиночество на свою страну
и свой народ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com в
авторской программе Дмитрий Гордона на телеканале "112
Украина" высказал известный российский политолог и
политтехнолог Станислав Белковский."Конечно, оно [одиночество]
усугубляется. И по Зигмунду Фрейду (австрийский
психоаналитик. – ), он транслирует, проецирует это одиночество
на свою страну и свой народ. Хочет, чтобы Россия и ее жители были
такими же одинокими, как он. Как человек, у которого не осталось
друзей, поскольку они превратились в слуг, как человек, в чьей
стране не осталось граждан, поскольку они превратились в холопов.
Поведение и тех, и других предсказуемо, но устраивает его ровно до
того момента, когда ему станет неинтересно иметь с ними дело. Когда
покажется, что status quo будет неизменен всегда", – подчеркнул
Белковский.По его мнению, Путин идет по пути саморазрушения,
которое его устраивает. "Не устраивает большинство
представителей его окружения, но, повторюсь, вполне приемлемо для
него самого", – добавил политолог.
Белковский: Путин будет окружать себя гаремом
мальчиков. Читайте полную версию интервью.
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в
годовщину аннексии Крыма. Согласно данным ЦИК РФ, Путина
поддержало 76,69% избирателей.
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