Российский президент Владимир Путин идет по пути саморазрушения и это его устраивает, заявил в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский. Белковский: Путин транслирует, проецирует свое одиночество на свою страну и свой народ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com в авторской программе Дмитрий Гордона на телеканале "112 Украина" высказал известный российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский."Конечно, оно [одиночество] усугубляется. И по Зигмунду Фрейду (австрийский психоаналитик. – ), он транслирует, проецирует это одиночество на свою страну и свой народ. Хочет, чтобы Россия и ее жители были такими же одинокими, как он. Как человек, у которого не осталось друзей, поскольку они превратились в слуг, как человек, в чьей стране не осталось граждан, поскольку они превратились в холопов. Поведение и тех, и других предсказуемо, но устраивает его ровно до того момента, когда ему станет неинтересно иметь с ними дело. Когда покажется, что status quo будет неизменен всегда", – подчеркнул Белковский.По его мнению, Путин идет по пути саморазрушения, которое его устраивает. "Не устраивает большинство представителей его окружения, но, повторюсь, вполне приемлемо для него самого", – добавил политолог. Белковский: Путин будет окружать себя гаремом мальчиков. Читайте полную версию интервью. Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Согласно данным ЦИК РФ, Путина поддержало 76,69% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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