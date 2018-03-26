То, что Украина до последнего момента называла трагедию на
Донбассе, где задействованы вооруженные силы, антитеррористической
операцией, привело к непониманию со стороны международного
сообщества, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН"
Алесе Бацман прежний премьер-министр Украины, экс-секретарь СНБО
Анатолий Кинах. По его словам, объявить в 2014 году военное
положение было не правом, а обязанностью президента Украины Петра
Порошенко. Кинах: По мировым стандартам антитеррористическая
операция – это операция, которая длится от нескольких часов до
нескольких суток Фото: uspp.ua "Могу сказать, что было стра
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