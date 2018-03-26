|
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в матче с Японией
|
26.03.2018 18:19
|
На победу сборной Украины по футболу в матче против сборной Японии
авторитетная букмекерская контора William Hill принимает ставки с
коэффициентом 2,50, на победу японской команды – 2,87. Сборная
Украины по футболу проведет второй контрольный матч в 2018 году
Фото: National Football Team Of Ukraine / Facebook На победу
украинской сборной ставки принимаются с коэффициентом 2,50, на
ничью – 3,20, на победу японской команды – 2,87 (чем
ближе коэффициент к единице, тем выше вероятность, что это
произойдет).Наиболее возможный счет, по версии букмекеров, –
1:0 в пользу Украины (коэффициент 7,50), 0:1 в пользу Японии (8,0)
или ничья 1:1 (6,50).Товарищеский матч
Япония – Украина пройдет 27 марта в Бельгии. Начало
встречи в 15.20.Это будет второй матч сборной Украины в 2018 году.
23 марта украинцы сыграли вничью со сборной Саудовской Аравии
(1:1).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира