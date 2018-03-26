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Белковский: Собчак может претендовать на нишу преемника Путина
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26.03.2018 18:26
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По итогам выборов президента РФ Ксения Собчак получит около 3%
голосов избирателей, заявил в эфире авторской программы основателя
издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" российский
политолог и политтехнолог Станислав Белковский. Белковский: Собчак
действительно исповедует те взгляды, которые были ею заявлены
в ходе предвыборной кампании Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
(архив) в авторской программе Дмитрий Гордона на
телеканале "112 Украина" высказал известный
российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский."Подождем
ее результатов, которые будут объявлены официально. Я могу сказать,
что итоговый результат будет около 3%, в любом случае Ксения Собчак
обошла всех оппозиционных кандидатов, кроме представителя
коммунистов Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, и
закрепляется в нише публичного политика, уже приобретшего опыт
президентской кампании, который действительно может претендовать на
нишу преемника Владимира Путина. Поскольку, с одной стороны, Собчак
связана с Путиным давними личными отношениями, с другой –
действительно исповедует те взгляды, которые были ею заявлены
в ходе предвыборной кампании и являются определенной дверью в
российское будущее", – отметил Белковский.Он рассказал, что
будучи главным политическим консультантом в штабе Собчак занимался,
в основном, "обустройством" ее YouTube-канала, а также отдельными
поручениями."И в качестве жертвы особого доверия участвовал вместо
нее в дебатах кандидатов в президенты в тех случаях, когда ей было
скучновато делать это самой", – добавил политолог.
Белковский: Путин будет окружать себя гаремом
мальчиков. Читайте полную версию интервью.
Путин на президентских выборах 18 марта, по предварительным
данным, набрал 76,66% голосов, Собчак –
1,67%. После объявления первых результатов глава Кремля
заверил, что не планирует "до 100 лет" находиться у
власти. Телеведущая отметила, что продолжит заниматься
политикой "с еще большим рвением".
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