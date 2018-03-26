По итогам выборов президента РФ Ксения Собчак получит около 3% голосов избирателей, заявил в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский. Белковский: Собчак действительно исповедует те взгляды, которые были ею заявлены в ходе предвыборной кампании Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com (архив) в авторской программе Дмитрий Гордона на телеканале "112 Украина" высказал известный российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский."Подождем ее результатов, которые будут объявлены официально. Я могу сказать, что итоговый результат будет около 3%, в любом случае Ксения Собчак обошла всех оппозиционных кандидатов, кроме представителя коммунистов Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, и закрепляется в нише публичного политика, уже приобретшего опыт президентской кампании, который действительно может претендовать на нишу преемника Владимира Путина. Поскольку, с одной стороны, Собчак связана с Путиным давними личными отношениями, с другой – действительно исповедует те взгляды, которые были ею заявлены в ходе предвыборной кампании и являются определенной дверью в российское будущее", – отметил Белковский.Он рассказал, что будучи главным политическим консультантом в штабе Собчак занимался, в основном, "обустройством" ее YouTube-канала, а также отдельными поручениями."И в качестве жертвы особого доверия участвовал вместо нее в дебатах кандидатов в президенты в тех случаях, когда ей было скучновато делать это самой", – добавил политолог. Белковский: Путин будет окружать себя гаремом мальчиков. Читайте полную версию интервью. Путин на президентских выборах 18 марта, по предварительным данным, набрал 76,66% голосов, Собчак – 1,67%. После объявления первых результатов глава Кремля заверил, что не планирует "до 100 лет" находиться у власти. Телеведущая отметила, что продолжит заниматься политикой "с еще большим рвением". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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