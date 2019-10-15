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|Пристайко пригрозил забрать на войну треть пенсий и зарплат от всего бюджета
|15.10.2019 06:37
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Чтобы избежать обвинений в адрес Украины в срыве "формулы Штайнмайера", украинцы должны быть честными перед собой по поводу средств, которые могут привести к миру.
Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях Комитета Европарламента по иностранным делам.
По его словам, именно правительство должно предложить народу лучшие варианты решения.
Он подчеркнул: для того чтобы Украину не обвинили в срыве этих договоренностей, надо просто быть честными перед собой и перед своим народом.
Страны Евросоюза четко поддерживают возможность проведения выборов на Донбассе только, если Россия выведет военные формирования и будет восстановлен контроль Украины на границе.
Об этом также заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Кроме того, Пристайко заявил, что министры иностранных дел договорись поддерживать связь, чтобы урегулировать ситуацию на востоке Украины.
Также министр отметил, что договорился о взаимодействии и первых шагах со следующим высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем продолжать курс Украины на европейскую интеграцию.