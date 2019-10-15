Чтобы избежать обвинений в адрес Украины в срыве "формулы Штайнмайера", украинцы должны быть честными перед собой по поводу средств, которые могут привести к миру.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях Комитета Европарламента по иностранным делам.

По его словам, именно правительство должно предложить народу лучшие варианты решения.

"Эта "формула Штайнмайера" была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее. Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого. Но вместе с этим мы надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя уже так далеко, чтобы это помешало нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем оно уже есть", – сказал Пристайко.

Он подчеркнул: для того чтобы Украину не обвинили в срыве этих договоренностей, надо просто быть честными перед собой и перед своим народом.

"Если мы о чем-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем. Если для народа это приемлемая цена – мы это делаем. Если нет – мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам – если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все – перед украинским народом. Но правительство должно выбрать и предложить то, что является наиболее целесообразным", – сказал министр иностранных дел Украины.

Страны Евросоюза четко поддерживают возможность проведения выборов на Донбассе только, если Россия выведет военные формирования и будет восстановлен контроль Украины на границе.

Об этом также заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Все министры, как один, говорили, в понимании той «формулы Штайнмайера», которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - Ред.), что это не должно быть вопреки украинскому законодательству, не должно быть вопреки высоким стандартам ОБСЕ. Эти выборы не могут происходить, когда территория оккупирована. Они не могут происходить, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут происходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - пояснил ситуацию глава МИД Украины.

Кроме того, Пристайко заявил, что министры иностранных дел договорись поддерживать связь, чтобы урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Также министр отметил, что договорился о взаимодействии и первых шагах со следующим высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем продолжать курс Украины на европейскую интеграцию.

"Украина продолжит избранный курс, который зафиксирован в Конституции. Реформы в государстве, которые являются сложными, быстрыми, болезненными, поддержаны Евросоюзом. Вместе с тем европейская сторона указывает на необходимость соблюдения правильности процедур, учета интересов всех участников украинской политической жизни", - подчеркнул Пристайко.

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