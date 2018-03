var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4185; coreola.articleid = 238426; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4185] = 4185; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборов { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/denis-kazanskiy/timoshenko-ochen-povezlo-s-opponentami-v-principe-ey-mozhno-voobshche-nichego-ne-delat-do-vyborov-238426.html" }, "headline": "Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборов", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2384/26_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-26T19:27:19+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Вместо того, чтобы выяснить причину негативных настроений в украинском обществе, всех недовольных политикой президента просто объявили врагами, отметил журналист Денис Казанский." , "keywords": "Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Денис Казанский, Юрий Бирюков" } Денис Казанский Украинский журналист. все материалы автора → Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборов Сегодня 19.27 | комментариев: Прочитал пост советника президента Юрия Бирюкова, в котором он назвал критиков власти "зрадофилами" и "врагами". Что сказать. Юлии Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборов, предоставив возможность президенту и его команде самим выкопать себе политическую могилу.Я говорю об этом с сожалением, потому что я не хочу видеть Тимошенко президентом. Но как быть, если команда Порошенко делает ей такие подарки? Вместо того, чтобы выяснить причину негативных настроений, идти к людям и разговаривать с ними, всех недовольных политикой президента просто объявляют врагами.Юлия Тимошенко, какой бы двуличной и коррумпированной она не была, на этом фоне всегда будет выглядеть выгоднее, потому что она не объявляет избирателей "гигантской толпой идиотов и врагов". Даже когда проиграла выборы и села в тюрьму – не объявляла. Можно сколько угодно обижаться по поводу ее неискренности и популизма, но добрые слова людям всегда будут приятнее, чем оскорбления. И советнику президента стыдно не знать таких элементарных вещей.О том, что охранители, вроде Бирюкова и Олешко, наносят Порошенко больше вреда, чем пользы, написали уже немало и без меня. Но тут просто эпический случай. Люди абсолютно не чувствуют, чем живет общество, находятся в оторванном от реальности оранжерейном мире, и злятся, что "народ плохой". А потом удивляются, почему граждане больше верят словам про "зубожіння і геноцид", чем плану "Витрина".Шельмуя всех несогласных, обзывая всех критиков президента, включая журналистов, "агентами Кремля", оправдывая самые глупые ошибки власти, команда охранителей только вредит Порошенко. Такие посты, как у Бирюкова, не сделают власть популярнее, зато радикализуют оппозицию. Отвращают от Порошенко его умеренных оппонентов и вообще разумных людей, которые не склонны ставить знак равенства между политиком и государством. Удивительно, как консультанты ПАПа могут не понимать таких простых вещей. Там же работает целая команда политтехнологов. За что они вообще деньги получают? Источник: Денис Казанский / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



