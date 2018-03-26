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|Казанский: Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборов
|26.03.2018 18:41
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Украинский журналист.все материалы автора →
Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборовСегодня 19.27 | комментариев: Прочитал пост советника президента Юрия Бирюкова, в котором он назвал критиков власти "зрадофилами" и "врагами". Что сказать. Юлии Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборов, предоставив возможность президенту и его команде самим выкопать себе политическую могилу.Я говорю об этом с сожалением, потому что я не хочу видеть Тимошенко президентом. Но как быть, если команда Порошенко делает ей такие подарки? Вместо того, чтобы выяснить причину негативных настроений, идти к людям и разговаривать с ними, всех недовольных политикой президента просто объявляют врагами.Юлия Тимошенко, какой бы двуличной и коррумпированной она не была, на этом фоне всегда будет выглядеть выгоднее, потому что она не объявляет избирателей "гигантской толпой идиотов и врагов". Даже когда проиграла выборы и села в тюрьму – не объявляла. Можно сколько угодно обижаться по поводу ее неискренности и популизма, но добрые слова людям всегда будут приятнее, чем оскорбления. И советнику президента стыдно не знать таких элементарных вещей.О том, что охранители, вроде Бирюкова и Олешко, наносят Порошенко больше вреда, чем пользы, написали уже немало и без меня. Но тут просто эпический случай. Люди абсолютно не чувствуют, чем живет общество, находятся в оторванном от реальности оранжерейном мире, и злятся, что "народ плохой". А потом удивляются, почему граждане больше верят словам про "зубожіння і геноцид", чем плану "Витрина".Шельмуя всех несогласных, обзывая всех критиков президента, включая журналистов, "агентами Кремля", оправдывая самые глупые ошибки власти, команда охранителей только вредит Порошенко. Такие посты, как у Бирюкова, не сделают власть популярнее, зато радикализуют оппозицию. Отвращают от Порошенко его умеренных оппонентов и вообще разумных людей, которые не склонны ставить знак равенства между политиком и государством. Удивительно, как консультанты ПАПа могут не понимать таких простых вещей. Там же работает целая команда политтехнологов. За что они вообще деньги получают?
Источник: Денис Казанский / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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