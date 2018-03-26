Защита внефракционного нардепа Надежды Савченко просит
апелляционный суд избрать нардепу меру пресечения, не связанную с
арестом. Апелляционный суд рассмотрит жалобу Савченко 29 марта
Фото: ЕРА .Заседание начнется в 13.30.Защита внефракционного
нардепа Надежды Савченко просит апелляционный суд избрать депутату
меру пресечения, не связанную с арестом, сообщил сегодня ее адвокат
Виктор Чевгуз.22 марта Верховная Рада лишила Савченко
неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без
права на залог. В этот же день она объявила голодовку.Савченко
подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью
насильственного свержения конституционного строя, подготовке к
посягательству на жизнь государственных деятелей.
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