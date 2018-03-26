Москва хочет, чтобы оккупированные территории Донбасса вернулись в состав Украины с особым статусом, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат, прежний судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко. Василенко: Мы унитарная страна Фото: uacrisis.org "Украина должна быть категорически против такого варианта. Никакого международного управления Донбассом быть не может. Это часть территории Украины. И россияне должны оттуда уйти, что предусмотрено "Минском". Все, больше никаких условий. Кремль хочет повторения сценария, который в свое время был в Косово – сначала международное управление, потом особый статус и так далее. Это один из способов навязывания Украине невыгодных ей норм Минских соглашений. В РФ хотят, чтобы оккупированные территории на востоке страны вернулись в Украину с особым статусом. Это неприемлемо. Мы унитарная страна", – подчеркнул Василенко.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.19 марта 2018 года американский журнал Time со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел России сообщил, что президент РФ Владимир Путин готов согласиться на передачу оккупированного Донбасса под контроль временной международной администрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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