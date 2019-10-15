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- Разведение войск в Золотом отменяется. Офис Президента
|Разведение войск в Золотом отменяется. Офис Президента
|15.10.2019 06:55
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Заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк констатировал отсрочку начала разведения в Золотом Луганской области, которое должно было начаться неделю назад. Об этом чиновник заявил в эфире
Вместе с тем, он опроверг опасения, что после отвода украинских войск некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.
По словам Костюка, к примеру, в Станице Луганской, где силы уже развели, работает украинская полиция и другие правоохранительные органы.
Напомним, в июне возле Станицы Луганской были разведены войска Вооруженных сил Украины и боевиков. 1 октября Зеленский сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились начать разводить войска в Петровском и Золотом.
Однако, по словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, для начала процесса разведения сил режим тишины должен сохраняться не менее 7 дней.
Зеленский побывал в зоне проведения ООС. "Шестой" глава Украины прилетел в одно из самых "проблемных" мест – под Авдеевку, где последние четыре года происходили самые жестокие обстрелы и встречные бои.
Впрочем, уже более месяца здесь относительно "спокойно" - если не считать интенсивные снайперские перестрелки и редкие прилеты "тяжелых" мин. Президента доставили под Авдеевку на вертолете, время прилета заранее не объявляли, следовательно журналистам и военным пришлось ожидать визита Зеленского несколько часов.
Меры безопасности были соответствующими – вдоль предполагаемого прохода президента к месту награждения военных (такова была цель визита), были заранее расположены скрытые "лежки" снайперов.
Впрочем, после прилета президента все пошло несколько не по шаблону – Зеленский выбрал другую дорогу и пошел несколькими десятками метрами в стороне. Приведя в ужас охрану и военных.