Таиландский контракт. Заключительная партия танков "Оплот" передана заказчикам. Видео
26.03.2018 19:13
Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил на своем сайте о
завершении выполнения контракта с Таиландом на поставку танков
"Оплот". "Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания
в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в
страну дислокации", – заявил генеральный директор предприятия Павел
Букин. Контракт удалось выполнить вопреки нечестной конкуренции и
агрессии Российской Федерации, подчеркнул он. Концерн полностью
переключается на производство "Оплотов" для нужд Вооруженных сил
Украины, добавил Букин. | Украина за семь лет выполнила
договор на поставку "Оплотов" в Таиланд Фото: ukroboronprom.com.ua
В 2011 году Украина и Таиланд заключили договор объемом более $200
млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков "Оплот" нового
поколения.В январе 2017 года пресса со ссылкой на
главнокомандующего вооруженными силами Таиланда Чалермчаи Ситтисата
писала, что Бангкок может отказаться от украинских
танков в связи с задержкой выполнения контракта, и вместо
"Оплотов" будут приобретаться китайские VT-4. При этом генерал
заявил, что проблема с поставкой возникла в связи со сложной
внутриполитической ситуацией в Украине.На харьковском заводе имени
Малышева, где производят боевые машины, сообщили, что контракт
выполняется по разработанному плану и сроки "ни разу не были
сорваны".Предполагалось, что поставки будут завершены до конца 2017
года.видео Видео:
Державний концерн