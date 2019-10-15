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|"Окровавленное" чучело Коломойского подбросили к зданию синагоги в Киеве
|15.10.2019 07:14
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В центре Киева ко входу в синагогу Бродского по ул. Руставели подбросили чучело бизнесмена Игоря Коломойского, облитое красной краской. Фото опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук в
Инцидент произошел около 15:30. К лицу куклы прикрепили фото бизнесмена.
Отмечается, что провокацию устроили люди в камуфляже, которых не удалось поймать. На место происшествия вызвали правоохранителей.
На данный момент правоохранители случай не прокомментировали.
В свою очередь директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский связал случай с маршем УПА в Киеве, об этом он заявил в